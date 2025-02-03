★人気テーマ・ベスト１０ １下水道 ２人工知能 ３地方銀行 ４データセンター ５生成ＡＩ ６半導体 ７インバウンド ８仮想通貨 ９水道関連 １０ＪＰＸ日経４００ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「宇宙開発関連」が１５位となっている。 先月２０日に米大統領に就任したトランプ氏は「米国の宇宙飛行士を火星に送り、火星に星条旗を掲げる