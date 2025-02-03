アニメ『ガンダム』シリーズ最新作『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』の一部話数を劇場上映用に再構築した劇場先行版『機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning-』の新情報が解禁された。主人公アマテ・ユズリハが出会うジャンク屋・カネバン有限公司のメンバーや、シャリア・ブルやシャア・アズナブルをはじめとするジオン公国軍のキャラクター、MS（モビルスーツ）のキャスト、設定画などが公開された。【画像】シャア