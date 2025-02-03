ＳＣＳＫが買われ、上場来高値を更新した。前週末１月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績・配当予想の上方修正を発表し、評価されたようだ。今期の売上高予想は従来の見通しから８６０億円増額して５９６０億円（前期比２４．１％増）、最終利益予想は２０億円増額して４６５億円（同１４．９％増）に引き上げた。ＩＴ投資需要の持続的な拡大が見込まれるなか、昨年１２月２５日付でネットワンシステムズを連結子会社化