三菱商事都市開発は、神奈川県川崎市麻生区南黒川にてシェア型製造・研究開発施設「innoba(イノーバ)」の開発用地を取得。 三菱商事都市開発「(仮称)iinnoba川崎」 三菱商事都市開発は、神奈川県川崎市麻生区南黒川にてシェア型製造・研究開発施設「innoba(イノーバ)」の開発用地を取得しました。竣工は2027年秋を予定しています。■シェア型製造・研究開発施設「innoba(イノーバ)」とはブランド名「innoba(イノーバ)」