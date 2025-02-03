お笑いタレントのみやぞんを主演に、相馬雄太監督による映画『星野先生は今日も走る』が、製作されることが決定した。2026年に劇場公開が予定されている。【写真】映画『星野先生は今日も走る』に出演する大原櫻子本作は、令和を生きる子どもたちに我々大人は今どう向き合うべきなのか、これまで数々の子ども映画を制作してきた相馬雄太監督が社会へ投げかける一作。相馬監督が原案、映画『明日の記憶』で日本アカデミー優秀脚