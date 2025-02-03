ニコラス・ケイジ主演のアクション・スリラー映画『シンパシー・フォー・ザ・デビル』（2月28日公開）より、ケイジ扮する狂気に満ちた謎の男が登場する本編シーンと、「顔圧強め」な場面写真17枚が一挙解禁された。【写真】ニコケイの百面相を堪能『シンパシー・フォー・ザ・デビル』場面写真（17枚）本作は、いま新たな絶頂期まっただ中にあるニコラス・ケイジがプロデューサーを兼任し、持ち前の“怪優”ぶりを全編フルス