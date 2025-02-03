【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■過去最大規模の会場でのデビュー1周年公演のサプライズ発表にメンバーが涙！ アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」に所属するCUTIE STREETが、2月2日、東京・豊洲PITにて『CUTIE STREET 1stワンマンライブ -CROSS STREET- 』東京公演を開催。デビュー半年にして、超満員の会場で大きく成長した姿をファンに見せた。 1stシングルCD『かわいいだけじ