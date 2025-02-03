侍ジャパンの井端弘和監督が３日、日本ハムの名護キャンプを視察。新庄剛志監督や前侍ジャパン監督の栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）らと言葉を交わした。井端監督は「こういう選手いるよって日本ハムの選手をかなり挙げて頂きましたし、他球団の選手も言って頂いたので参考にしたいなと。（日本ハムの選手は）５、６人です」。栗山ＣＢＯとはグラウンドで３０分以上会話し、「前回大会どのような形でって