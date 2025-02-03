米国沿岸警備隊はポトマック川に墜落した旅客機の残骸を調査している＝１月３０日/Petty Officer 1st Class Brandon Giles/US Coast Guard/Getty Images（ＣＮＮ）米首都ワシントン近郊で１月２９日（現地時間）に起きた旅客機と米軍ヘリコプターの衝突事故で、２月２日午後までに５５人の遺体が確認された。残る犠牲者の捜索活動は、視界の悪さや厳しい寒さに阻まれて難航している。旅客機とヘリコプターには合わせて６７人が搭乗