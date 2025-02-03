【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■タイトルに込められたのは、「世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せる」という想い Kep1erのJapan 1st EPのタイトルが『AGAINST THE WORLD』に決定。併せて、日本最新ビジュアルも公開された。 Japan 1st EP『AGAINST THE WORLD』のタイトルには、世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せるという想いが込められている。 日本でこれまでにリリースした4作