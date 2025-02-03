女優の新川優愛が３日までに自身のインスタグラムを更新し、イメチェン姿を披露した。１月３１日に「＃髪＃切りました＃よろしくお願いします」とロングへアをカットしたことを報告。２日の投稿では「『ぐ〜たくさん』ありがとうございました」と番組出演を伝え、新へアスタイルの衣装姿を掲載した。ばっさり切った姿にフォロワーは「ショート似合ってる」「ショート美人」「えっすごいバッサリと…」「わあ！びっくり！