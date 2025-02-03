昨季ドジャースに途中加入し、ワールドシリーズ制覇に貢献した右腕Ｊ・フラーティが２日（日本時間３日）、古巣タイガースと契約すると明らかにした。米複数メディアによると契約は２年で総額３５００万ドル（約５４億２８００万円）。フラーティは昨季途中にタイガースからドジャースにトレードで加入。１０試合に先発し６勝２敗、防御率３・５８と安定した投球を披露し、故障者が続出した投手陣を支えた。ポストシーズンでは