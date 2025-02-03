[ソウル３日ロイター] - 韓国統計局が３日発表した２０２４年１２月の小売売上高は前月比０．６％減少した。個人消費の低迷と、例年買い物客で最もにぎわう時期に尹錫悦大統領が「非常戒厳」を宣言したことが影響。４カ月連続で前月比プラスとならなかった。１１月は横ばいだった。内訳は、自動車と家電製品で４．１％減少し、娯楽消費も０．６％減った。ｉＭ証券のエコノミストは「非常戒厳の宣言により、消費者心理が落