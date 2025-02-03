日本宅配水＆サーバー協会は、2024年10月23日〜11月20日に実施した水分補給に関する一般向けアンケート調査について調査結果を公開しました。 日本宅配水＆サーバー協会「水分補給に関する一般向けアンケート調査」 【調査対象】一般消費者向けアンケート【調査方法】インターネット調査【調査時期】2024年10月23日〜11月20日【回答者数】1,582名【設問数】26問【調査団体】一般社団法人 日本宅配水＆サーバー協