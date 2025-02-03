［台北３日ロイター］ - 休場明けの台湾株式市場では、トランプ米政権がカナダ、メキシコ、中国からの輸入品への追加関税を発表したことを受け、半導体受託生産最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）が６％下落し、米アップルのサプライヤーである鴻海精密工業は８％下落している。主要株価指数の加権指数は約４％下落。