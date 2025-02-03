3日、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の群馬グリーンウイングスが、3月1日（土）、2日（日）にヤマト市民体育館前橋で行われる第17節東レアローズ滋賀戦にて、前橋市民を対象に無料招待することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 人数は各300名で、申し込み締め切りは2月23日（日）までとしている。座席は2階自由席で観戦可能であり、定員に到達次第、募集を終了するとしている。 今