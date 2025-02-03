海に花を投げ、手を合わせる元乗客ら＝３日午前１０時１５分ごろ、横浜港大黒ふ頭新型コロナウイルスの集団感染が起きたクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜に入港してから５年となった３日、元乗客ら５人が、同船が着岸した大黒ふ頭（横浜市鶴見区）を訪れ、犠牲者を追悼した。５人は、ダイヤモンド・プリンセスの写真や「惨禍を再び繰り返さない」と書かれたボード、亡くなった１３人の国籍や性別を記したハート形