【【推しの子】公式パズルゲーム】 配信日：未定 【推しの子】製作委員会は、「【推しの子】」のスマートフォン向け公式パズルゲームが配信決定したことを発表した。 今回アニメ「【推しの子】」の公式Xアカウントにて本情報を公開しており、初の公式パズルゲームをスマートフォン向けに鋭意製作中であることを発表した。 なお本ゲー