「世界一周ご縁たび」は、モンゴルの大自然が広がる「テレルジ国立公園」。山々や森林に四方を囲まれ、雄大な自然を感じるモンゴルのパワースポットです。そこで“縁起もん”の絶景を見るため標高２０００ｍへ！最後に１０８段の階段を登った先に見えた絶景とは…。そして、１０歳の少年が操る最高時速４０ｋｍの犬ぞりで凍った川を疾走し大自然を前田アナが満喫しました。（２０２５年１月２１日放送ＭＢＳテレビ「よんチ