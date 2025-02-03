【Disney Characters ウエハース】 3月3日 発売予定 価格：1個165円 バンダイは、ウエハース「Disney Characters ウエハース」を3月3日に発売する。価格は1個165円。 本商品はディズニーのキャラクター達を集めて楽しめるコレクションカード付ウエハース。メタリックプラカード1枚とウエハース1枚