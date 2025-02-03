山西博物院に展示された唐代の蛇身人首陶俑。（１月２２日撮影、太原＝新華社記者／王学濤）【新華社太原2月3日】中国では干支（えと）の乙巳（きのとみ）年を迎えたのに伴い、展覧会を通じて青銅器に刻まれた蛇の文様、玄武（亀と蛇が合体した伝説上の神獣）の壁画、人首蛇身俑など、文化財に見られる蛇の姿が注目を集め、人々は蛇を介して中国文化の魅力に触れている。山西博物院、山西青銅博物館、山西省考古研究院などがこ