BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入。 香川トヨタ自動車「ビッグローブ光」 県内14店舗に導入 BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入しました。香川トヨタでは、店舗での顧客体験(CX)の向上は企業競争力を強化する重要な要素と位置付けられており、店舗のネット環