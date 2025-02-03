BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入。 香川トヨタ自動車「ビッグローブ光」 県内14店舗に導入 BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入しました。香川トヨタでは、店舗での顧客体験(CX)の向上は企業競争力を強化する重要な要素と位置付けられており、店舗のネット環
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