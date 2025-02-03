ブライトンでの刺激的な日々を送る清家。(C)Getty Images30歳を目前に環境を変えた最大の理由は？昨年9月21日、エバートンとの開幕戦でイングランドデビューを飾った清家貴子は、海外リーグ初戦でいきなりのハットトリックを達成。同リーグのデビュー戦で3得点をマークした選手は彼女が初。文字どおり鮮烈インパクトを残した。そんな28歳の点取り屋は、先月24日に行われたインタビューにおいて、「すごく良いスタートが切れた