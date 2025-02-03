エムスタイルは、iOS／Android端末用スマホRPG「天空のアムネジア」の新英雄キャラクター「リリス」リリースに伴い、声優を務める「麻倉もも」さんの直筆サイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを2025年2月1日(土)より開始しました。 天空のアムネジア「リリス」登場記念キャンペーン  ●開催期間：2025年2月1日(土)00:00〜2月14日(金)15:59●応募方法：フォロー＆リポスト(1) Xアカウント「【公式】天空のアム