国際ボクシング連盟（IBF）ライトフライ級チャンピオンの矢吹正道（LUSH緑）が3月29日に愛知県国際展示場で、2階級制覇を懸けてIBFフライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦することが3日、主催者から発表された。