富士山静岡空港で2日、FDAフジドリームエアラインズの会員に向けたファンミーティングが開かれました。今まで名古屋空港で行われていた「FDAファンミーティング」は、4回目となる今回、初めて富士山静岡空港での開催となりました。参加者は、普段入ることのできない格納庫で、整備士による解説を聞きながら機体の見学をしたり、機体に直接メッセージを書いたりして、飛行機を身近に感じるイベントとなりま