エステティシャン／ユーチューバーのメーテルさんがこの世を去って、4年が経過した。【画像】整形失敗で“うつ病”に…突然この世を去った韓国女優メーテルことホ・インナさんは2021年2月3日にこの世を去った。享年36歳。このニュースは翌日に、ライブストリーミングサービス「アフリカTV」（現SOOP）で伝えられた。当時、メーテルさんが運営していたマッサージ店のマネージャーが公式チャンネルで、「ホ・インナ院長が2021年2月3