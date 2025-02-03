オーストリア当局は、日本国籍者に対する無査証での滞在規定を10月22日から厳格化した。日本国籍者は、シェンゲン協定に基づき過去180日間のうち最大90日間、オーストリアを含むシェンゲン域内に無査証で滞在ができる。一方で、日本とオーストリア間の査証免除取極に基づき、訪問、観光、出張などの目的に限り、オーストリア内でのみ最大6か月の滞在が可能となっている。この場合、無査証での90日以上の滞在を終えてシェンゲン域外