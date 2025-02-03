イギリス政府が、AIツールを用いて児童性的虐待記録物(CSAM)を生成する人々を取り締まる法律の制定に取り組んでいることがわかりました。世界各国にはCSAMの作成や所有を取り締まる法律がいろいろと存在しますが、「AIツールを用いたCSAMの生成」を対象とした法律は世界初のものとなる見通しです。New AI child sexual abuse laws announced following IWF campaignhttps://www.iwf.org.uk/news-media/news/new-ai-child-sexual-ab