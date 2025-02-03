グループZEROBASEONEが「PARADISE」シリーズの2作目でカムバックする。【画像】日本の漫画家とコラボしたZEROBASEONE本日（2月3日）、ZEROBASEONEは公式SNSを通じて5thミニアルバム『BLUE PARADISE』のボイスティザーを投稿し、アルバムタイトルを初めて公開した。ボイスティザーには漆黒の夜に誰かが公衆電話の受話器を通じて「Find BLUE」というミッションを受ける姿が描かれた。これを受け「BLUE」の意味について、さまざまな解