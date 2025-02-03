日曜ドラマ「ホットスポット」（日本テレビ系）の第4話が、2日に放送された。バカリズムが脚本を手がけた本作は、ビジネスホテルに勤めるシングルマザーの主人公（市川実日子）が、宇宙人の高橋（角田晃広）と出会ったことから展開する地元系エイリアン・ヒューマン・コメディー。（＊以下、ネタバレあり）ある日の午後、清美（市川）はスーパーマーケットで同級生の綾乃（木南晴夏）と偶然に出会う。2人で一緒に買い物をし