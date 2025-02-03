3日（月）夜にかけて北日本や日本海側で広く雪になるでしょう。日本付近には今夜以降、今シーズン最強寒波が襲来する見込みです。＜3日（月）の天気＞日本海から低気圧が近づき、上空には次第にこの冬1番の強烈な寒気が流れ込む見込みです。午後は北陸で雨の範囲が広がり、夕方〜夜には日本海側の広い範囲で雨や雪になりそうです。どんどん寒気が入ってくるため、夜遅くには平地でも多くのところで雪に変わり、北日本の太平洋側も