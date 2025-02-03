【モデルプレス＝2025/02/03】モデルの水原希子が2月3日、自身のInstagramを更新。1月7日より発生したアメリカ・ロサンゼルスの山火事で全焼した自宅を訪れたことを明かした。【写真】水原希子「家が全焼」防護服姿で現地の様子伝える◆水原希子、ロサンゼルス山火事で「家が全焼していました」この日の投稿で、水原は「言葉を失う、とはまさにこの事かな。Altadenaの家がものの見事に全焼していました」とカリフォルニア州・アル