◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ第1クール3日目（3日、宮崎市）プロ野球・巨人は春季キャンプ3日目がスタート。この日は薄く雲がかかる程度の晴天で、朝からサンマリンスタジアムでの屋外練習が行われました。野手は午前中、グラウンドでポジション別ノックを行いました。岡本和真選手は吉川尚輝選手、門脇誠選手と同じチームでポジションを変えながらボールを捕球。イレギュラーバウンドもある中、笑顔も交えながら声を出してボ