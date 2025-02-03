第一屋製パンは、2月1日より「ピカチュウのパウンドケーキバター味」をリニューアルし、発売する。 【画像】「ピカチュウのパウンドケーキ」がおいしくリニューアル商品画像一覧 「ピカチュウのパウンドケーキバター味」は2021年3月に販売を開始し、ピカチュウの顔のかわいい形状で人気を集める菓子パン。今回のリニューアルによって食感をさらにしっとりさせるとと