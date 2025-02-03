【モデルプレス＝2025/02/03】俳優の松下洸平が、2026年に放送予定の仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に出演することが決定。松下にとって、今作が大河ドラマ出演2作目となる。【写真】2026年大河ドラマ主演を務める人気俳優◆仲野太賀主演「豊臣兄弟！」大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡、夢と希望の下剋上サクセスストーリーを描く。仲