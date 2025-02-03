[台北 ３日 ロイター] - 台湾外交部（外務省）は２日、南アフリカ政府が事実上の台湾大使館を首都プレトリア市外に移転する期限を３月末と定めたとの声明を発表し、中国の圧力による措置と非難した。南アは１９９７年に台湾との正式な外交関係を断絶し、台湾を領土の一部と見なす中国と公式かつ極めて緊密な関係を維持している。台湾外交部の声明は、１月末に南ア政府から事実上の台湾大使館を３月末までにプレトリアから撤退