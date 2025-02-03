青森県のローカルアイドルグループ・りんご娘の元メンバーで現在はソロ活動中の王林さんは1月30日、自身のInstagramを更新。ライブでの美脚が際立つショットを披露しました。【実際の投稿：王林、美脚が際立つライブ衣装姿】「可愛いぃぃ」王林さんは「Power Live 2024 〜Heroin〜やっと写真手に入れたー！」とつづり、6枚の写真を載せています。ノースリーブのトップスを着用したステージでの衣装姿を披露。ショート丈のパンツ