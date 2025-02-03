【モデルプレス＝2025/02/03】Snow Manの佐久間大介が3日、都内で行われたヘアケアブランド「＆be HAIR」ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に出席。悩みを明かした。【写真】ススノ佐久間大介「＆be HAIR」新CM動画◆佐久間大介、阿部亮平からの提案明かすトークセッションでは、ポップアップストアのテーマ「ヘアケア探しの旅に終止符を」にちなみ、自分が終止符を打ちたいことについてトークを展開。佐久間は「ソファーで寝