ＳｎｏｗＭａｎの佐久間大介（３２）が３日、ヘアケアブランド〈＆ｂｅＨＡＩＲ〉のアンバサダー就任＆新ＣＭ発表会に登壇した。同ブランドは、暖色系のヘアカラーを美しくキープする「カラーシャンプーＣ．Ｐｉｎｋ」、「カラートリートメントＣ．Ｐｉｎｋ」をきょう３日に発売した。ピンク髪がトレードマークの佐久間。アンバサダー就任に「すごく嬉しいですね」と笑顔を見せると「髪色の維持が結構大変なんです