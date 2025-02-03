プロ野球は２月１日に各球団が一斉にスタートを切ったが、その裏で戦力外通告を受けた選手達も第二の人生を再出発させている。２０１８年度ドラフトで巨人から１位指名を受けた高橋優貴投手は、２月１日に２８歳の誕生日を迎えた。２１年に自己最多の１１勝を挙げたが、わずか６年での戦力外通告となり、社会人野球・ミキハウスへの入部を決めた。ＮＰＢ通算１８勝左腕は入部に際し「先日の日本選手権の試合を見させていただき