ドジャースからＦＡとなっていたジャック・フラーティ投手がタイガースと２年３５００万ドル（約５４億円）で合意した、と２日（日本時間３日）、大リーグ公式サイトが伝えた。タイガースには前田健太投手が所属しており、先発陣の柱として２年連続ポストシーズンを目指す。契約条件は今季年俸が２５００万ドル（約３８億８０００万円）で、選手側に契約を破棄できる権利がある来季の年俸は１０００万ドル（約１５億５０００万