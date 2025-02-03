きょう午前、山形県酒田市でクマが目撃されました。 【写真を見る】現在も街中を移動中か酒田市で体長1メートルほどのクマ1頭目撃市や警察が注意呼びかけ（山形） 現在もクマは街中を移動しているとみられ、警察がパトカーを出して警戒しているほか、酒田市などが注意を呼び掛けています。 酒田市によりますと、きょう午前７時２０分ごろ、酒田市庭田（にわた）でクマ１頭が目撃されました。 目撃されたクマは