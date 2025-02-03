楽天モバイルは、楽天銀行ユーザーからの申込みに向けた新たなキャンペーンを開始した。 新キャンペーンは「【常時開催】楽天銀行会員様へ楽天モバイル初めてのお申し込み＆他社から電話番号そのまま乗り換えで最大9,000ポイント！」と題するもの。 その名の通り、楽天銀行を利用する人が、楽天モバイルを契約し、条件を満たすと最大9000ポイントがもらえる。 条件は、電話番号その