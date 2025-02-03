諫早市で建設が進む本明川ダムの本体工事の着工式が2日、行われました。 （くわ入れ） 「エイ、エイ、エイ」 本明川ダムの本体工事の着工式には、国や県、諫早市などの関係者約120人が出席し、工事の安全を祈願しました。 （国土交通省九州地方整備局 森田 康夫局長） 「地元優先、安全第一で進め、早期事業完了に向けて全力で取り組んでいく」 1957年7月25日に630人の犠牲者を出した「諫早大水害」がきっかけに始