昨季はタイガースとドジャースで13勝、防御率3.17をマークドジャースからFAとなっていたジャック・フラハティ投手が2日（日本時間3日）、タイガースと2年3500万ドル（約54億1700万円）で契約を結んだとESPNのジェフ・パッサン記者が報じた。契約にはオプトアウト権が含まれているという。フラハティはカージナルス、オリオールズでプレーし、昨季はタイガースで開幕。7月にドジャースに加入し、2球団で計28試合に登板し、13勝7