お笑いコンビ、オズワルド畠中悠（37）が3日までにX（旧ツイッター）を更新。4年連続「M−1グランプリ」決勝進出のお笑いコンビ、真空ジェシカの川北茂澄（35）と父の川北茂樹さん（64）とのツーショットを公開した。畠中は「M−1ツアー福岡ありがとうございました！真空ジェシカのマジの父ちゃん！マジ父」と投稿。川北父子の写真を公開した。父の川北さんは、1960年（昭35）9月30日生まれ。78年のセンバツ高校野球で、史上初