任期満了に伴う多良木町長選挙は2日投開票が行われ、元新聞記者の新人･石井淳一氏(49)が元多良木町議会副議長の坂口幸法氏(64)を破り、初めての当選を果たしました。【多良木町長選開票結果】石井淳一氏(無･新)2948票坂口幸法氏(無･新)1455票投票率は62.27%で、選挙戦が行われた2017年を12.72ポイン下回りました。