任期満了に伴う大津町長選挙は2日投開票が行われ、現職の金田英樹氏(42)が元大津町議で新人の永田和彦氏を破り、2回目の当選を果たしました。【大津町長選開票結果】金田英樹氏(無･現)1万2145票永田和彦氏(無･新) 2258票投票率は52.37%で、前回を5.16ポイント下回りました。