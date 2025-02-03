◆フランス１部リーグ第２０節レンヌ１―０ストラスブール（ロアゾン・パーク）スコットランド１部のセルティックから２年半契約で加入したレンヌの日本代表ＦＷ古橋亨梧（３０）が先発で新天地デビューを飾った。後半２１分までＦＷでプレーし、交代した。前半４２分には味方の右からのクロスを中央で合わせたが、惜しくも枠を捉えられず。その１分後には右サイドで中央からのパスを受け、右足でシュートを放つなど見せ場